Partenio, Iovino: guardie ambientali, tutela e tradizioni, le sfide del 2025

PARTENIO- “Il 2024 e’ stato un anno ricco di sfide e traguardi significativi, il 2025 dovrà essere quello che, grazie all’impegno e all’interesse di quanti sostengono le attività del Parco, dovrà portarci a nuove conquiste, uniti dalla passione per la natura e dalla volontà di preservare la bellezza del nostro territorio”. E’ così che Francesco Iovino, riconfermato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca alla guida dell’ente di tutela con sede a Summonte, ha voluto inaugurare questo anno nuovo, dopo aver però tracciato un bilancio delle attività che hanno scandito un 2024 intenso e segnato da nuovi traguardi. Partendo proprio dalla riconferma per un quinquennio nel suo incarico: “”La mia riconferma non rappresenta soltanto una valutazione positiva del lavoro svolto, ma un vero e

proprio riconoscimento alla comunità del Parco del Partenio, composta da amministratori, collaboratori,volontari, il comitato tecnico-scientifico e tutti gli amici dell’Ente Parco.” Ma è anche tempo di bilanci e di prospettive e sfide per il nuovo anno. “Il 2024 è stato un anno straordinario per il Parco del Partenio,” ha dichiarato il Presidente lovino. Tra i

principali risultati raggiunti: Il riconoscimento del Marchio IGP per la castagna del Partenio, che valorizza uno dei prodotti simbolo del territorio; Il quarto posto a livello nazionale per il progetto di tutela ambientale della montagna,

un’importante attestazione dell impegno nella salvaguardia del patrimonio naturale; La promozione turistica attraverso il percorso degli alberi monumentali, un’iniziativa che ha attirato numerosi visitatori, valorizzando le bellezze del Parco; I progetti di educazione ambientale, come “Passi e Spassi”, dedicati al contrasto della povertà educativa nei comuni del Mandamento Baianese e della fascia del Partenio, in collaborazione con scuole e comunità locali”. Un respiro ben più ampio, perché Iovino ha più volte evidenziato che la cura del Parco e’ anche tutela della comunita’ che ne fa parte. Ma ci sono anche gli impegni per il 2025. Con un appunto importante nell’agenda: innovazione e prospettive per il futuro. II Presidente ha ricordato il disegno di legge in fase di approvazione sulle aree protette regionali, che punta a rafforzare l’organizzazione degli Enti di gestione, tra cui l’inserimento di personale proprio e di risorse qualificate come le guardie ambientali del Parco”. Tra i progetti in corso e futuri: Il Corridoio ecologico, pensato per proteggere la fauna selvatica, collegando il Taburno fino alla riserva naturale Monti Eremita-Marzano di Eboli, passando attraverso i Picentini, riducendo i rischi legati alla presenza di strade asfaltate. La terapia forestale, sviluppata in collaborazione con il CAI, per promuovere il benessere psico-fisico attraverso il contatto con la natura.Il Festival delle Tradizioni, che e’ gia’ partita con la manifestazione di Santa Lucia a Starze di Summonte, dedicata alla preparazione dei “cicci” , simbolo della cultura locale. Iovino ha ricordato come il “2024 è stato anche l’anno dell’approvazione dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000. Il 2025 si prospetta come l’anno dell’approvazione del Piano del Parco, accompagnato da uno studio sull’impiego di tecnologie avanzate, come droni e sensori per il monitoraggio dell’ecosistema. Un ringraziamento Speciale alla Comunità quello da parte del presidente del Parco: “Non avremmo potuto raggiungere questi traguardi senza la collaborazione di istituzioni, associazioni e sindaci. La forza di questa comunità è la passione condivisa per la montagna e il territorio”.