Parte “L’Ora della Verità”, il tour di cinque tappe di Fabio Siricio

Dopo il successo e la grande partecipazione registrata all’apertura ufficiale della campagna elettorale presso la sede del comitato ubicata proprio in piazza Umberto, “È Ora Monteforte” con Fabio Siricio candidato sindaco cala il prokerissimo e annuncia l’avvio di “L’Ora della Verità”, un tour itinerante di cinque tappe che toccherà i quartieri, le piazze e i luoghi di aggregazione di Monteforte Irpino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ascoltare direttamente i cittadini, raccogliere idee, confrontarsi sui problemi reali e costruire insieme soluzioni concrete per il futuro del paese. Durante gli incontri, i candidati e Fabio Siricio dialogheranno con la comunità su temi fondamentali come la riqualificazione urbana, la vivibilità dei quartieri, i servizi, le politiche giovanili, il sostegno alle famiglie e lo sviluppo del territorio.

La prima tappa è in programma domani, sabato 8 novembre alle 15.30 in località Gaudi – Campi – Borgo. Domenica l’appuntamento è alle 11 presso il centro “Fenestrelle” di via Aldo Moro. Venerdì 14 novembre, alle 18.30, un nuovo incontro è in programma in località Taverna Campanile, sabato 15 novembre alle 15.30 in località Molinelle – Rivarano e, infine, domenica 16 novembre alle 11 appuntamento ad Alvanella. “Dopo il calore e la partecipazione straordinaria ricevuti all’apertura della nostra campagna, vogliamo continuare a restare tra la gente — ha dichiarato Fabio Siricio — perché la verità nasce dall’ascolto, dal confronto e dalla voglia di migliorare insieme Monteforte. “L’Ora della Verità” rappresenta un passo decisivo verso una politica trasparente, autentica e partecipata, che mette al centro le persone e il futuro del paese”.