Ad Avellino arriva il Vicepremier Antonio Tajani

Ad Avellino Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, e Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno. L’appuntamento è fissato per le ore 17:00 presso la Prefettura di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, dove sarà presentato ufficialmente il Progetto Pilota Irpinia – “Turismo delle ADI: ritorno alle Antiche Dimore Irpine tra conservazione e innovazione”.

Un’iniziativa che porterà 90 milioni di euro complessivi sul territorio irpino: 70 milioni finanziati dal Ministero degli Esteri, grazie al diretto impegno del ministro Tajani, e 20 milioni stanziati dal Ministero dell’Interno, destinati a interventi per la sicurezza e lo sviluppo dei Comuni della provincia.

L’evento vedrà la partecipazione del Prefetto di Avellino Rosanna Riflesso, del Presidente della Provincia Rizieri Buonopane, del Commissario del Comune di Avellino Giuliana Perrotta, oltre ai consiglieri alla Vicepresidenza del Consiglio Giuseppe Incocciati e Carmine De Angelis.

Il progetto “Turismo delle ADI” punta alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico irpino, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che unisca innovazione, conservazione e rilancio turistico delle aree interne.