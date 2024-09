Parte da Grottaminarda il Master di architettura per le aree interne della Federico II

Il Comune di Grottaminarda è orgoglioso di preannunciare che partirà dal Castello D’Aquino, alle ore 16:00 di mercoledì 4 settembre, la Summer School “ARÌNT” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

«Il Master di II Livello “Architettura e Progetto per le Aree Interne ed i Piccoli Paesi” (ARÌNT) – spiega Adelina Picone, Docente della Federico II – DiARC UNINA e Coordinatrice del Master – ha strutturato un percorso formativo destinato a giovani professionisti delle aree interne, in cui lo studio e la ricerca superano la prospettiva monocentrica per accogliere la dimensione dei sistemi territoriali, tendendo al disegno di progetti strategici in grado di sviluppare processi di rigenerazione fisica e sociale dei paesi e dei territori».

La quinta edizione del Master, da poco iniziata, contestualizzerà una parte del proprio percorso di formazione-ricerca-azione nel sistema territoriale che comprende Valle Ufita/Baronia/Valle del Calore/Sella di Ariano/Calaggio, indagando, da molteplici punti di vista, le possibilità che la Stazione Hirpinia possa costituire un reale driver di processi di rigenerazione territoriale a scala più ampia.

Dal 4 al 7 settembre 2024 il Master Arìnt incontrerà luoghi e persone, per una conoscenza profonda dei contesti, da cui prenderanno avvio i progetti.

«Tantissimi i compagni di viaggio – aggiunge Picone – Tra le amministrazioni comunali: Grottaminarda, Vallata, Mirabella Eclano e Bisaccia che hanno sostenuto in modo particolare la Summer School, moltissime altre hanno concesso il patrocinio ed ospiteranno tappe significative del cammino. Una menzione speciale per il contributo alla significazione della trama archeologica del territorio va al Parco Archeologico di Aeclanum della Direzione Regionale Musei Nazionali della Campania».

Questo il programma completo della prima giornata:

Ore 16:00 Castello D’Aquino: Seminario di apertura della Summer School dal titolo “Stazione Hirpinia, hub logistico e territorio, stato dell’arte”.

Dopo i saluti di Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, Michelangelo Russo , Direttore DiARC UNINA, Vincenzo Romolo, Presidente Club Rotary Avellino Est Centenario, Erminio Petecca, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Avellino, la tavola rotonda con Emilio De Vizia, Confindustria Avellino, Luigi Famiglietti, Deputato XVII Legislatura, Angelo Lanza, Sindaco di Flumeri, Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, Francesco Todisco, Delegato del Presidente De Luca all’Alta Velocità, Grazia Vallone, Vicesindaca di Ariano Irpino.

Introduce e modera: Adelina Picone, Coordinatrice Master ARiNT, DiARC UNINA.

Invitati alla tavola rotonda il Direttore dell’Asl, Mario Nicola Vittorio Ferrante, il Consigliere Regionale – Presidente Commissione Agricoltura, Maurizio Petracca, il il Consigliere Regionale – Presidente Commissione Sanità, Enzo Alaia, il Consigliere Regionale Livio Petitto, il Consigliere Regionale Vincenzo Ciampi.

Alle 18:00 visita collettiva all’area della Stazione Hirpinia, a piedi da Grottaminarda percorrendo via Tratturo.

Alle 19:30 ritorno in auto con sosta alla Dogana Aragonese di Flumeri e al Forum Aemilii con l’Archeologa Sandra Lo Pilato.

Alle 21:00 serata conviviale nei giardini del Castello D’Aquino a cura dell’Amministrazione Comunale di Grottaminarda.

Parteciperanno alla tappa del 4 settembre: gli allievi del Master ARiNT V, i docenti del Master: Vito Cappiello, Massimo Crotti, Angela D’Agostino, Anna Terracciano, Federico Verderosa; il prof. Giovangiuseppe Vannelli (DiaRC); i tutors: arch. Gabriella De Luzio, arch. Giovanni Rizzo; i dottorandi DiARC: Caterina Mennella, Maria Lucia Raiola, Gennaro Vitolo.