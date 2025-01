Parte da Cervinara il primo “Movimento Free con Josi Della Ragione” della provincia di Avellino.

Il processo di radicamento territoriale del movimento Free, movimento politico fondato dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, continua a consolidarsi in Campania. Oggi ad entrare nella rete civica, ispirata alle pratiche virtuose di amministrazione locale, è una compagine di attivisti di Cervinara con FreeCervinara di cui Gianfranco Marchese e Tommaso Bello sono i referenti.

“Si tratta di un gruppo di persone – dichiarano i referenti – che vive il territorio anche con impegno attivo nel sociale, nello sport e nella cultura e tiene a cuore il futuro della propria comunità. Riteniamo che Cervinara abbia grandi opportunità da offrire e da raccogliere che, seguendo l’esempio di Bacoli, possa diventare più inclusiva, organizzata, funzionale e indirizzata allo sviluppo culturale e sociale. Una nuova idea di Città che si allontani dalle solite pratiche politiche e di vecchio stampo. Tra le altre cose pensiamo soprattutto ad una migliore gestione delle risorse poco valorizzate come la montagna e l’attenzione al potenziale sociale delle periferie, alla valorizzazione delle strutture attualmente abbandonate o non rese fruibili alla collettività. Auspichiamo una maggiore partecipazione ai processi decisionali attraverso la pratica della Cittadinanza Attiva e una collaborazione con le altre realtà impegnate sul territorio. Siamo stati accolti con entusiasmo dal giovane primo cittadino di Bacoli Josi Della Ragione, che per noi è un modello da seguire, che ci ha garantito tutto il suo supporto per promuovere il cambiamento”. Queste le sue parole:

“E’ un vero orgoglio, a 14 anni dalla fondazione di Freebacoli, aver ispirato questa rete associativa e politica coinvolgendo attivisti, come quelli di FreeCervinara, presenti nei vari territori.” – Dichiara il primo cittadino – “L’idea di questa “Rete dei Comuni Free” è quella di diffondere uno spazio aperto di partecipazione e di democrazia dal basso, capace di penetrare nei territori. L’invito è aperto a tutti coloro che vogliano avvicinarsi, coinvolgendo la propria comunità. Una rete associativa, sociale, politica, ambiziosa, che sia in grado di diffondere e raccontare che è possibile, concretizzabile, un modello di politica sana, fuori e dentro le istituzioni, in grado di raccogliere e mettere assieme tutte le risorse positive dei propri territori. Un modello rivelatosi vincente per un cambiamento reale e possibile. Se si è riusciti una volta, lo si può fare sempre.”

Ad oggi sono più di 20 i gruppi attivi territorialmente che hanno deciso di sposare il progetto politico ispirato al modello amministrativo di Bacoli. Dopo i molti comuni del napoletano e del salernitano il Movimento Free arriva anche in provincia di Avellino e apre la strada ad un nuovo modo di impegnarsi per il proprio territorio.