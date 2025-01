Centro antiviolenza e asilo nido nell’immobile confiscato alla camorra: partono i lavori

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Un Centro di socialità permanente – Via Narvicuni grazie a un finanziamento di 2.500.000 euro nell’ambito della valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (Next Generation EU/Agenzia della Coesione Territoriale). Parte l’opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata da Pasquale Pisano, che in un post ha annunciato: “realizzeremo un edificio NZEB a consumo energetico zero che ospiterà:.Un centro antiviolenza per le donne: Un asilo nido: Un laboratorio di formazione per gli studenti dell’Istituto Agrario De Santis di Cervinara..Un progetto che migliorerà i servizi alla nostra comunità e darà nuova vita a un bene confiscato, trasformandolo in un simbolo di legalità e crescita sociale”. Oltre a questo ci sara’ anche la Sistemazione di Via Pisciariello Pezze: “Abbiamo avviato i lavori di riqualificazione di questa importante strada vicinale che attraversa un’area agricola caratterizzata da vigneti e uliveti. Un intervento essenziale per migliorare l’accessibilità e valorizzare le attività agricole locali.San Martino sta vivendo un anno di grandi trasformazioni: queste opere sono solo l’inizio di un percorso di sviluppo che cambierà il volto del nostro territorio”.