Parroco di Baiano positivo al tampone rapido: apprensione in paese

Il parroco di Baiano è risultato positivo al tampone rapido e per questo la chiesa in cui officia è stata chiusa in via precauzionale per permettere la sanificazione. Si è proceduto poi all’esecuzione del tampone molecolare per riscontrare se, effettivamente, ci sia un caso di positività. Nell’ultimo bollettino diramato ieri dall’Asl erano otto complessivamente le persone risultate positive nel territorio mandamentale: quattro residenti ad Avella, due a Baiano, una a Domicella e una a Mugnano del Cardinale. Intanto a Quadrelle, dopo le guarigioni dei giorni scorsi, il paese è tornato a essere Covid-free.