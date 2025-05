Parco Regionale dei Monti Picentini: presentazione dei risultati del Progetto CiLAB

Il Parco Regionale dei Monti Picentini, con le sue risorse ambientali, culturali e paesaggistiche ancora in gran parte da scoprire e valorizzare, sarà al centro dell’incontro pubblico che si terrà mercoledì 21 maggio 2025, a partire dalle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Montella.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e riflessione sui risultati del Progetto CiLAB – In cammino per un Parco circolare, promosso dall’Ente Parco, con la partecipazione attiva di istituzioni, università, centri di ricerca e professionisti del territorio.

Apriranno i lavori con i saluti istituzionali:

• Pompeo D’Angola, Presidente dell’Ente Parco dei Monti Picentini

• Gianluca Carullo, Coordinatore del GAL Irpinia–Sannio – CILSI

• Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino e Sindaco di Montella

Seguirà un ricco dibattito che vedrà l’intervento di:

• Maria Rosaria Santangelo, Direttrice del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli

• Paolo Landri, Direttore dell’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del CNR

• Cristina Fevola Ferrara, Direttrice Operativa del gruppo Tempi Moderni Spa

• Rossano Pazzagli, Direttore della Scuola dei Piccoli Comuni dell’Università del Molise

• Maurizio Monaco, Responsabile dell’Ufficio Pianificazione e Gestione Risorse del Parco Nazionale della Maiella

Durante l’incontro saranno presentate le iniziative realizzate e i percorsi tracciati nell’ambito del Progetto CiLAB, con l’obiettivo di rilanciare il Parco come destinazione turistica sostenibile, capace di coniugare tutela ambientale, innovazione e sviluppo locale.

Un ruolo centrale è stato svolto dalla formazione dei futuri tecnici della progettazione turistica locale, figure professionali chiave per promuovere una valorizzazione integrata e partecipata del territorio. Attraverso laboratori, attività sul campo e moduli formativi, questi operatori sono stati preparati per ideare e supportare progetti di sviluppo turistico coerenti con l’identità dei luoghi.

A relazionare sui risultati raggiunti e sulle prospettive future del progetto interverranno:

• Serena Giuditta, Coordinatrice del Progetto CiLAB per l’Ente Parco

• Maria Cerreta e Katia Fabbricati, del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II

• Stefania Oppido e Stefania Ragozzino, del CNR–IRISS di Napoli

Offriranno inoltre un contributo scientifico e operativo alla discussione:

• Maria Giulia Contarino, Valentina Corvigno, Alessandro Di Nolfi e Piero Zizzania, architetti e ricercatori del Progetto CiLAB, impegnati nei temi della conoscenza e valorizzazione del territorio

• Clelia Cipolletta, docente del modulo “Cultura e Innovazione”

Il Progetto CiLAB si conferma così un laboratorio di sperimentazione per nuove forme di governance territoriale, in grado di attivare energie locali, competenze scientifiche e strumenti innovativi per una fruizione consapevole e duratura delle aree interne.