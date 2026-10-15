Parco Manganelli, un tiglio per i 75 anni di diplomazia tra Italia e Germania

Un albero come simbolo di amicizia, pace e riconciliazione, ma anche come impegno concreto per la tutela dell’ambiente e la costruzione di un futuro condiviso. Il Comune di Avellino ha aderito al progetto “75 alberi in 75 luoghi”, promosso dall’Ambasciata di Germania a Roma e dalla Fondazione AlberItalia ETS in occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

La cerimonia commemorativa si è svolta al Parco Manganelli – Santo Spirito, dove è stato messo a dimora un esemplare di tiglio, scelto per rappresentare simbolicamente il percorso di dialogo e collaborazione tra i due Paesi. L’iniziativa, avviata il 1° ottobre e destinata a concludersi a dicembre, prevede la piantumazione di 75 alberi in altrettanti luoghi italiani di particolare valore storico, culturale e civile, dando vita a una vera e propria geografia della memoria.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Avellino, Nello Pizza, il ministro plenipotenziario e vice capo missione dell’Ambasciata di Germania Benjamin Hanna e l’assessore al Verde pubblico e alla cura della città, Enza Ambrosone. Presenti anche gli studenti della classe III A del liceo scientifico “P.S. Mancini” di Avellino, che studiano il tedesco come prima lingua. La piantumazione del tiglio è stata curata dal Settore Verde del Comune di Avellino, diretto dal funzionario Roberto Pascucci.

«Siamo molto grati per questo dono, che rappresenta un segnale importante per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Nello Pizza – abbiamo bisogno di incrementare le superfici verdi, anche per affrontare meglio le conseguenze delle alte temperature e del cambiamento climatico. Questo tiglio è un simbolo bello e significativo, che unisce l’attenzione per l’ambiente al valore dell’amicizia tra due Paesi. Siamo orgogliosi, inoltre, che Avellino possa contare su una comunità scolastica che coltiva il legame con la lingua e la cultura tedesca».

Settantacinque anni fa Italia e Germania riprendevano le relazioni diplomatiche dopo la seconda guerra mondiale. È da qui che vuole partire il ministro plenipotenziario e vice capo missione Benjamin Hanna: «Avellino è uno dei luoghi che abbiamo scelto perché qui esiste un legame significativo con la nostra cultura, a partire dal liceo “Mancini”, dove il tedesco viene insegnato come prima lingua. Un albero rappresenta la durata e la speranza: l’auspicio è che le relazioni tra Italia e Germania possano continuare a crescere nel tempo. Gli alberi donano ombra e benessere, e ci ricordano quanto sia importante proteggere l’ambiente».

«La piantumazione di questo tiglio è un segno concreto dell’amicizia tra Italia e Germania – ha affermato l’assessore al Verde pubblico e alla cura della città, Enza Ambrosone – abbiamo individuato nel Parco Manganelli un luogo particolarmente significativo, perché rappresenta uno dei principali polmoni verdi di Avellino. In una fase in cui il cambiamento climatico ci impone di ripensare il modo in cui progettiamo e viviamo le nostre città, aumentare il patrimonio arboreo significa investire nella qualità degli spazi pubblici, nella sostenibilità e nel benessere della comunità. Questo albero è anche un messaggio rivolto alle nuove generazioni, affinché il valore della memoria, della cooperazione e della cura dell’ambiente continui a essere condiviso e coltivato».