“Parco del Fenestrelle: la traccia c’è, serve volontà politica per concretizzarlo”

“Parco del Fenestrelle: la traccia esiste, ora serve la volontà politica per concretizzarlo”. Così Salvatore Cucciniello del Comitato Spontaneo per la Tutela del Fenestrelle che ha espresso ancora una volta il suo desiderio di creare un parco urbano collegato con il Parco Santo Spirito. Cucciniello è intervenuto a margine del convegno organizzato a Villa Amendola dalle associazioni “Insieme per Avellino e l’Irpinia” e Legambiente Avellino Alveare. Nell’occasione è stato presentato il libro del professor Giorgio Osti, “Fiumi e città, un amore a distanza”, e dedicato un focus al torrente Fenestrelle e all’omonimo parco, che esiste solo sulla carta e che al momento non è stato concretizzato.

“Oggi ringrazio le Università di Padova e Federico II per darci l’opportunità di riaccendere i riflettori sulla problematica del Fenestrelle – continua Cucciniello -. Questo studio ci consente di rilanciare il dibattito sul parco che oggi ha valenza regionale. Il mio obiettivo è vedere il parco realizzato con tutte le sue dinamiche, inclusi orti urbani, passeggiate e momenti di aggregazione. L’obiettivo è far sì che i comuni interessati, in primis quello capofila, insieme a Mercogliano, Monteforte e Atripalda, si riuniscano per dialogare con la Regione Campania. Il 6 aprile, intanto, noi riproporremo la festa del parco, come lo scorso anno, perché mi dispiacerebbe che se ne parli solo nei momenti elettorali ma poi non accada nulla. Io invece ci tengo affinché questo progetto diventi realtà.”