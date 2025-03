Il Generale La Gala in visita a Montella: Buonopane ringrazia l’Arma per l’impegno nella comunità

Il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane, ha condiviso con entusiasmo la visita del Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, presso la locale Compagnia Carabinieri.

“Abbiamo avuto il privilegio della visita del Comandante La Gala, che ha fatto tappa alla Compagnia Carabinieri di Montella,” ha dichiarato Buonopane in un post sui social. “Una visita molto gradita, che sottolinea ancora una volta la presenza dell’Arma nelle nostre comunità.”

Il sindaco ha colto l’occasione per esprimere il suo ringraziamento personale e quello dell’amministrazione comunale al Generale La Gala per l’onore di questa visita, che evidenzia il legame stretto tra le istituzioni e la comunità. “È questa l’occasione per ringraziare i Carabinieri che ogni giorno svolgono un prezioso lavoro sui territori,” ha continuato Buonopane.

Il sindaco ha sottolineato anche l’importante ruolo che i Carabinieri rivestono non solo nella repressione dei crimini, ma anche nella prevenzione e sensibilizzazione, attività fondamentali per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.