Parcheggio a servizio della Città ospedaliera: l’Azienda diffida la società concessionaria

L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dagli utenti in merito alle condizioni del parcheggio interrato a servizio della Città ospedaliera, per il tramite dei propri uffici competenti ha formalmente diffidato la società concessionaria della struttura (Avellino Parking e Servizi S.p.A.), chiedendo un intervento immediato per la risoluzione delle criticità riscontrate.

Le segnalazioni hanno riguardato, in particolare, carenze nella manutenzione degli spazi e degli impianti, disservizi e malfunzionamenti delle apparecchiature per il pagamento del ticket, oltre ad altre problematiche che incidono sulla corretta e piena fruibilità del parcheggio.

La struttura non è gestita direttamente dall’Azienda ospedaliera, ma è stata realizzata e affidata in gestione, nell’ambito di un project financing, alla società concessionaria, alla quale fanno capo gli obblighi di manutenzione e di corretto funzionamento del servizio. Tale circostanza, tuttavia, non può rendere l’Azienda indifferente rispetto ai disagi segnalati. La questione riguarda innanzitutto il rispetto dovuto agli utenti che utilizzano il parcheggio per accedere alle prestazioni e ai servizi sanitari e che hanno diritto a trovare un ambiente funzionale, adeguatamente manutenuto e in condizioni dignitose. Il percorso di accoglienza, infatti, comincia ancora prima dell’ingresso nell’ospedale.

Allo stesso tempo, le condizioni di un parcheggio strettamente funzionale alla Città ospedaliera, seppure non direttamente gestito dall’Azienda, finiscono inevitabilmente per incidere sulla percezione complessiva dei servizi offerti e possono riflettersi negativamente anche sull’immagine dell’Azienda stessa.

Per queste ragioni, la Direzione Strategica ha ritenuto necessario intervenire con un formale atto di diffida, richiamando la società concessionaria al puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione e chiedendo di provvedere senza ulteriore ritardo alla risoluzione di tutte le criticità segnalate, assicurando adeguati standard di manutenzione, funzionalità, decoro ed efficienza.

Contestualmente, è stato richiesto alla concessionaria Avellino Parking, al fine di predisporre una corretta cartellonistica, di fornire recapiti telefonici di loro referenti ai quali gli utenti possono rivolgersi per rappresentare direttamente eventuali disservizi o ulteriori criticità riscontrate.