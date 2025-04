Esequie Papa Francesco, rinviato il concerto di Massimo Ranieri al Gesualdo

In attuazione del lutto nazionale per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco e vista la concomitanza con le esequie del Santo Padre, in ossequio alle indicazioni della Prefettura con le quali si raccomanda il differimento di ogni evento sportivo o di intrattenimento, lo spettacolo di Massimo Ranieri “Tutti i sogni ancora in volo”, in programma al Teatro “Gesualdo” di Avellino questa sera alle ore 21, è stato rinviato a data da destinarsi. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni sulle possibilità di recupero della data e sulle modalità di rimborso dei biglietti già acquistati.