Fiera Campionaria: oltre dodicimila ingressi nella sola giornata di ieri

Prosegue a gonfie vele la Fiera Campionaria di Venticano che, nel suo primo giorno festivo, fa registrare un bum di presenze che non si registrava da anni. Oltre dodicimila ingressi, ma soprattutto tanti affari e tanta partecipazione ai due convegni in programma dedicati alla truffe e all’utilizzo dell’IA in agricoltura.

Relativamente al primo convegno, molto apprezzati dai partecipanti gli interventi del Comandante della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, il Capitano Raffaele Falginella, e del Luogotenente C.S. Gianluca Fallarino, comandante della Stazione Carabinieri di Dentecane, rivolti alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone più fragili. Durante l’incontro, sono stati illustrati i raggiri più comuni e forniti consigli utili su come riconoscerli, proteggersi e chiedere aiuto senza esitazione.

“Un’iniziativa estremamente importante, di vicinanza al territorio – ha dichiarato il Presidente della Pro Loco, Daniel Panella – resa possibile grazie alla collaborazione dell’Arma dei Carabinieri a cui va il nostro sentito ringraziamento per il continuo impegno nella tutela dei cittadini”.

Impossibilitato dal prendere parte alla Cerimonia di inaugurazione, la giornata di ieri ha fatto registrare anche la presenza in fiera del Vicepresidente della XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) l’On. Gianfranco Rotondi che, accompagnato dal Presidente della Proloco, Daniel Panella, dal primo cittadino di Venticano, Arturo Caprio, dal vicesindaco Gerardo Colantuoni e dall’assessora Giuseppina Iachetta, ha visitato gli stand, prima di fare i complimenti alla Pro Loco e all’Amministrazione comunale tutta per l’impegno profuso.

Il programma di oggi, 26 aprile, prevede:

ORE 11:00 – Filiere corte, reti sostenibili e pratiche innovative di bioeconomia di ruralità mediterranea interna. Un’occasione di confronto su modelli agricoli locali, sostenibili e innovativi. Al centro del dibattito: lo sviluppo di filiere corte, la valorizzazione dei territori rurali interni e le opportunità offerte dalla bioeconomia per un futuro più resiliente e inclusivo.

SALUTI ISTITUZIONALI: Gerardo Colantuoni, Vicesindaco Comune di Venticano

RELATORI:

– Angelo Frattolillo, Presidente GAL Irpinia Sannio

– Anna Manuela Ebreo, Responsabile Attività Progettuali

PROGRAMMA

Presentazione della Strategia di Sviluppo Locale

I Progetti Complessi di Comunità

L’attivazione delle misure e il coinvolgimento del territorio.

ORE 13:00

Concerto Battista Band

Voce Imperiale-Flash mob con tenori e soprani

ORE 16:00 – Aperitivo Campari

ORE 16:30 – Turismo nelle zone interne della Campania? Si può! Un Convegno a cura dell’UNPLI di Avellino. Un’occasione di confronto, ispirazione e rilancio per il territorio, a cura dell’UNPLI provinciale di Avellino che ha riunito esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e operatori locali per discutere strategie concrete e sostenibili di valorizzazione turistica campana. Tra tradizioni, borghi autentici e bellezze naturalistiche, la Campania si racconta e si proietta nel futuro, con l’obiettivo di trasformare potenzialità in realtà. Un appuntamento da non perdere per chi crede in un turismo che parte dal cuore delle nostre comunità.

ORE 19:30 – Spettacolo equestre

Uno spettacolo al tramonto con Anthony Ranch che porterà i visitatori nel cuore del vecchio West: tra giri di cavallo, animazione e show mozzafiato. Emozioni, natura e spettacolo.