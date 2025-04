Papa Francesco, le prime immagini della salma: rosario tra le mani e mitra sul capo

La Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso questa mattina le prime immagini ufficiali della salma di Papa Francesco, venuto a mancare ieri all’età di 88 anni. Le fotografie, cariche di intensa spiritualità e solennità, mostrano il Pontefice disteso in una bara semplice, fedele alla sua umiltà che ha contraddistinto tutto il suo pontificato.

Il Santo Padre appare con il rosario tra le mani giunte in preghiera, simbolo della sua profonda devozione mariana, mentre indossa la mitra e la casula rossa. L’immagine, condivisa con rispetto e discrezione, ha suscitato una profonda commozione tra i fedeli di tutto il mondo, molti dei quali si stanno preparando ad accorrere in Vaticano per rendere l’ultimo saluto al Papa argentino.

Come disposto nel suo testamento, Papa Francesco sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, uno dei luoghi a lui più cari, dove si recava spesso in preghiera all’inizio e alla fine di ogni viaggio apostolico.