“80 voglia di ricordare”: Santa Paolina celebra la Liberazione

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Comune di Santa Paolina, in collaborazione con il Forum Giovanile e il Comitato Provinciale A.N.P.I. di Avellino, organizza un evento commemorativo all’insegna della memoria e della cultura: la presentazione dei romanzi “P di Partigiano” e “P di prigioniero”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 25 aprile alle ore 17:30 presso la Sala ex Cinema di Santa Paolina. A dare il via all’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco Rino Ricciardelli, seguiti dalla moderazione di Noemi Aurisicchio.

Interverranno Marianna Fioretti, presidente del Forum dei Giovani, lo scrittore Pasquale Donnarumma – autore dei due romanzi protagonisti della serata – e Giovanni Capobianco, presidente provinciale A.N.P.I. di Avellino.

L’iniziativa, dal titolo “80 voglia di ricordare”, si inserisce nel più ampio programma di celebrazioni per ricordare il valore della Resistenza, riaffermando l’importanza della memoria storica come strumento di consapevolezza e libertà.

Un’occasione significativa per coinvolgere la cittadinanza, soprattutto le giovani generazioni, nel racconto di un passato che continua a parlare al presente.