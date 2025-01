Papa Francesco benedice e firma la maglia dell’Us Avellino

AVELLINO- Un autografo “speciale” e la benedizione di Papa Francesco per la maglia dell’Avellino. Sulle pagine social dell’Us Avellino vengono pubblicate le foto dell’evento: “Un segno di speranza per i Lupi e l’Irpinia!”. Così e’ titolato il post.

“Oggi celebriamo non solo la vittoria sul campo contro la Cavese (2-1), ma anche un evento straordinario che resterà nella storia dell’US Avellino. Qualche giorno fa, durante un incontro in Vaticano, Papa Francesco ha firmato e benedetto la maglia biancoverde grazie a Don Alfonso Moriano, parroco di Taurasi, e Andrea Ziccardi, consigliere comunale di Venticano, che hanno portato il simbolo dei Lupi al Santo Padre.L’incontro ha riportato alla memoria il legame speciale con l’argentino Ramon Diaz, simbolo dell’Avellino in Serie A, sottolineando l’universalità dei valori dello sport e della nostra maglia, che rappresenta il verde dell’Irpinia e la speranza”. Anche il presidente dell’Us Avellino Angelo Antonio D’Agostino ha commentato la “benedizione”: “Ringrazio di cuore Papa Francesco per questo gesto di vicinanza e incoraggiamento. La sua firma sulla nostra maglia è un segno che ispira tutti noi a continuare a credere nei nostri obiettivi, dentro e fuori dal campo. Siamo certi che la sua benedizione abbia portato bene anche nella sfida contro la Cavese. Un grazie speciale anche a Don Alfonso Moriano e Andrea Ziccardi per aver portato questo simbolo della nostra terra al Santo Padre. A Sua Santità, i nostri auguri di pronta guarigione e tutta la nostra gratitudine.” Grande emozione e la conclusione: “Un evento che ci spinge a guardare avanti con fiducia e determinazione, fieri di portare in alto i colori biancoverdi! La maglia firmata e benedetta da Papa Francesco sarà custodita presso lo Store Ufficiale dell’US Avellino”.