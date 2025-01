Il Circolo Pd di San Michele di Serino: azione neo fascista, non ci spaventeranno

SAN MICHELE DI SERINO- “Questo episodio non ci spaventa, ma ci motiva ancora di più a proseguire nella nostra battaglia per la difesa della democrazia, dei diritti umani e dei valori di giustizia sociale. Non lasceremo che chi semina paura e odio possa radicarsi e diffondersi nel nostro paese”. E’ quello che esprime in una nota il circolo del Partito Democratico di San Michele di Serino oggetto nel pomeriggio di un raid contro i locali che ne ospitano la sede. Scritte e un grosso petardo che ha annerito la vetrata: ” la nostra comunità è stata scossa da un grave atto vandalico che, purtroppo, porta con sé segni inequivocabili di matrice neofascista. Il danneggiamento della sede del nostro circolo, così come le scritte di chiara matrice fascista lasciate sui muri, sono un attacco inaccettabile alla convivenza civile e ai valori che da sempre guidano l’azione politica del nostro partito nella nostra comunità locale come anche in tutti i livelli istituzionali nazionali.

Condanniamo fermamente ogni forma di violenza e intolleranza, che non ha alcun posto in una società democratica. Viviamo in un clima di odio e divisione che va contrastato con forza e determinazione, senza mai abbassare la guardia. La democrazia si difende con il dialogo, il rispetto reciproco e l’inclusività, non con la violenza o la provocazione. Chiediamo con forza alle autorità competenti di fare piena luce sull’accaduto e di perseguire i responsabili con ogni mezzo”.