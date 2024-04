Paolo d’Attilio nominato Commissario prefettizio ad Avellino

Con provvedimento in data odierna, il Prefetto Paola Spena ha sospeso il Consiglio Comunale di Avellino, nominando il Prefetto dottor Paolo d’Attilio Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento avviata a seguito dell’intervenuta efficacia ed irrevocabilità delle dimissioni rassegnate dal Sindaco Gianluca Festa.

​Il Commissario si insedierà nelle prossime ore.

Il Prefetto Paolo d’Attilio è nato a Roma il 21 aprile 1957 ed ha conseguito nel 1983 la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa.

Vicario a Genova è stato nominato Prefetto nel 2016, funzione che ha svolto a Massa Carrara, Livorno e Pisa. Tra i suoi numerosi incarichi ha svolto il ruolo di commissario in alcuni comuni dove c’era il sospetto delle infiltrazioni mafiose. Con la conclusione del suo incarico in Toscana, che coincide con la sua messa in quiescenza, prenderà immediatamente servizio ad Avellino.