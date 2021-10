Benevento Cronaca Paolisi, sorpreso a rubare un dosso rallenta-traffico: arrestato 25 Ottobre 2021

Paolisi, sorpreso a rubare un dosso rallenta-traffico: arrestato. I carabinieri di Arpaia sono entrati in azione dopo una segnalazione telefonica giunta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Montesarchio.

Quando i militari sono giunti sul posto, l’uomo era ancora intento a smontare un dosso artificiale delle dimensioni di circa mt. 3×1, utilizzando un piede di porco. Poco prima, ne aveva già smontato uno identico ed era in attesa di caricare entrambi sulla propria autovettura, parcheggiata poco distante.

Il soggetto, identificato in un 45enne, censurato e domiciliato in San Felice a Cancello, è stato condotto presso la caserma di Arpaia e quindi dichiarato in stato di arresto per il reato di furto aggravato con successiva traduzione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Il piede di porco è stato sottoposto a sequestro mentre il dosso asportato è stato riconsegnato all’amministrazione comunale di Paolisi.