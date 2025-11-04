Pandorogate, la pensionata di Avellino risarcita da Chiara Ferragni dona i fondi all’Ail

Sara’ devoluta in beneficenza all’Associazione Anti Leuemie, linfoma e mieloma di Avellino la somma ottenuta da una pensionata di Avellino nel processo che si e’ aperto questa mattina per il caso “Pandorogate”. Il Tribunale di Milano ha preso atto della revoca della costituzione di parte civile dell’ anziana di Avellino e ha dichiarato l’estinzione della sua pretesa ( il processo prosegue ). La signora tramite il suo legale l’avvocato Mario di Salvia, ha fatto sapere di avere devoluto la intera somma accordatale ( sull’ importo vi è un patto di riservatezza) interamente a favore dell’ Ail ( Associazione italiana contro leucemie, linfoma e melomi) di Avellino così realizzando il suo iniziale intento per il quale aveva avviato l’ azione risarcitoria .