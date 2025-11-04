Avellino: i Carabinieri nel giorno dell’unità Nazionale e delle Forze Armate

La celebrazione del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” che si è tenuta come ogni anno anche ad Avellino, ha visto ancora una volta la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri con un picchetto d’onore.

La cerimonia, come di consueto, è stata l’occasione per consolidare la vicinanza tra la popolazione e gli uomini e le donne delle Forze Armate.

Nell’ambito della ricorrenza odierna è stata anche programmata l’iniziativa “Caserme aperte”, dove l’Arma è stata presente con degli stand espositivi pensati come punto di contatto tra generazioni passate e future.

La curiosità di bambini e ragazzi è stata particolarmente attratta dalla presenza dei tanti gadget preparati per l’occasione; comprese alcune fiabe illustrate, nelle quali i classici “eroi” operano fianco a fianco ai Carabinieri.

I visitatori hanno potuto anche osservare i mezzi in uso alla sezione Radiomobile utilizzati quotidianamente per assicurare il servizio di pronto intervento, una Alfa Tonale e due moto che si vedono quotidianamente impegnate sulle strade della provincia per garantire sicurezza e rispetto della legalità.