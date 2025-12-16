Pancia gonfia: i migliori rimedi per contrastare il meteorismo

La sensazione di pancia gonfia, spesso accompagnata da meteorismo e tensione addominale, è un disturbo digestivo estremamente diffuso e fastidioso. Questo disturbo si verifica quando un eccesso di gas si accumula nell’intestino e nello stomaco, causando disagio, dolore e la percezione di avere un addome teso o sporgente. Sebbene non sia solitamente grave, può compromettere la qualità della vita, influenzando l’umore e limitando la scelta degli abiti.

Le cause della pancia gonfia sono molteplici e spesso interconnesse. Possono variare da abitudini alimentari scorrette, come mangiare troppo velocemente e ingerire aria (aerofagia), al consumo eccessivo di bevande gassate o alimenti che fermentano facilmente, come alcuni tipi di legumi e verdure crucifere. Un ruolo cruciale è giocato anche dall’equilibrio della flora batterica intestinale (o microbiota), che se alterato può portare a una produzione eccessiva di gas durante la digestione. Fortunatamente, esistono diversi rimedi per pancia gonfia come Enterogermina, in aggiunta alla correzione delle abitudini di vita.

I rimedi per la pancia gonfia: dalla dieta ai probiotici

Per contrastare efficacemente la pancia gonfia e il meteorismo, è essenziale adottare un approccio a 360 gradi che coinvolga dieta, stile di vita e, se necessario, integrazione mirata.

Migliorare le abitudini alimentari: mangiare lentamente e masticare a lungo sono i primi rimedi per contrastare la pancia gonfia. Evitare l’eccesso di bevande gassate e l’uso di cannucce può ridurre l’ingestione di aria. È utile anche identificare ed eventualmente ridurre, per un periodo, gli alimenti “gassogeni” o quelli verso cui si sospettano intolleranze (come latticini o glutine). Tisane e infusi carminativi: alcune erbe hanno la capacità di aiutare a espellere i gas intestinali. Tisane a base di finocchio, menta o zenzero possono offrire un sollievo naturale dal gonfiore. Movimento regolare: l’attività fisica, anche moderata come una passeggiata dopo i pasti, stimola la peristalsi intestinale e favorisce l’eliminazione dei gas.

Quando la causa del gonfiore è legata a un’alterazione del microbiota intestinale, magari in seguito a terapie antibiotiche, stress o un’alimentazione sbilanciata, un supporto specifico può fare la differenza. L’equilibrio della flora batterica è fondamentale: se i batteri “cattivi” prendono il sopravvento, la fermentazione e la produzione di gas aumentano. I probiotici, come quelli contenuti in Enterogermina, possono aiutare a ripopolare l’intestino con batteri “buoni” (spore di Bacillus clausii), contribuendo a ristabilire il delicato equilibrio intestinale. Questo può tradursi in una riduzione della formazione di gas, alleviando significativamente la sensazione di pancia gonfia. È sempre consigliabile consultare il proprio medico o farmacista per valutare l’uso più appropriato dei probiotici e degli altri rimedi per la pancia gonfia.