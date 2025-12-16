Montevergine, vertice in Prefettura sui tempi per la riapertura

Iniziato da poco a Palazzo di Governo una riunione di coordinamento presieduta dal prefetto Rossana Riflesso per fare il punto sullo stato degli interventi di ripristino della viabilità verso il Santuario di Montevergine, dopo la frana di qualche settimana fa. Al vertice presenti i sindaci di Mercogliano, Ospedaletto e Pietrastornina, la Provincia di Avellino, l’Air Campania, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Attesa per conoscere quali sono i tempi per la riapertura.

