Palmieri, l’ arbitro irpino promosso in serie C: il riconoscimento alla Sezione di Avellino

AVELLINO- Ci sara’ un “fischietto” irpino nel prossimo campionato di serie C, un ritorno dopo circa trenta anni per un arbitro della provincia di Avellino nella categoria. Si tratta di Simone Palmieri, avellinese, classe 1998, arbitro della sezione arbitri di Avellino dal 2013. La promozione in serie C per Palmieri un riconoscimento alla Sezione di Avellino, che conta circa 150 associati. Una promozione che riporta dopo anni anche un arbitro della Sezione di Avellino nella serie C ed un riconoscimento per la Sezione avellinese. Palmieri aveva già avuto esperienza come assistente di gara nella categoria, ora questo ricoscimento per una carriera iniziata tredici anni fa. Anche la Sezione Aia di Avellino ha fatto i complimenti al suo associato: “Il nostro associato Simone Palmieri è ufficialmente promosso dalla CAN D alla CAN C, riportando la Sezione AIA di Avellino nella terza categoria nazionale con un proprio arbitro, dopo quasi 30 anni.Un traguardo di grande valore, raggiunto grazie a impegno, sacrificio, dedizione e professionalità, qualità che Simone ha dimostrato con costanza in ogni stagione sportiva.Questa promozione rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra Sezione e testimonia come il lavoro quotidiano, la passione e la determinazione siano la strada per raggiungere i più importanti obiettivi”