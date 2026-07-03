Lutto cittadino a Sirignano per l’ultimo saluto all’operaio morto sul lavoro

SIRIGNANO- Lutto cittadino a Sirignano nel giorno dell’ultimo saluto all’operaio morto in un cantiere. L’Amministrazione Comunale ha proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie del sessantaseienne Carmine Spirito, l’operaio deceduto tragicamente per un incidente sul lavoro. Bandiere a mezz’asta; sospensione delle manifestazioni pubbliche e l’invito alle attività commerciali ad abbassare le serrande dalle ore 15:00 fino al termine della cerimonia funebre, che si terrà presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Nel messaggio sulla pagina social del Comune di Sirignano : “l’ Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza ad unirsi con compostezza e rispetto al dolore che ha colpito la famiglia Spirito e l’intera comunità di Sirignano”.