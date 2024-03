AVELLINO – Ha lasciato questa terra Carmine Cucciniello, “Nonno Carmine” così chiamato da tutti, con lui se ne va una figura leggendaria del bianco-verde.

Nonno Carmine aveva 93 anni ed era un vero esempio di vita. La sua persona incarnava il vero senso di saggezza e di sapienza. E nonostante la sua età, in lui era viva, ardente, la passione per il calcio, per la sua Avellino Calcio.

Non ha mai abbandonato quella fascia bianco-verde, a cui era tanto legato, che l’ha accompagnato fino ad oggi, per l’ultimo saluto ai suoi familiari e amici.

I funerali si sono svolti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 marzo, presso la Chiesa di Rione Mazzini, ad Avellino. All’uscita del feretro, palloncini bianchi e verdi sono volati in cielo per salutare Nonno Carmine.