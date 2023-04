Palestra popolare di boxe per ragazzi con fragilità. C’è anche Patrizio Oliva

Ariano Irpino. Una palestra popolare, gratuita, per sostenere ragazzi e ragazze in condizioni di fragilità sociale. Il progetto nasce dalla volontà di recuperare uno spazio sociale importante e di praticare il pugilato per sostenere la filosofia della nobile arte. Riprendono i corsi ed i ragazzi interessati sono i benvenuti.

Coinvolto anche l’ex campione olimpico Patrizio Oliva che è il supervisore degli allenamenti. La palestra popolare di boxe “Mohamed Ali” é promossa dall’Hub Diffuso di innovazione sociale “Alda Merini” e dall’Istituto comprensivo “Don Milani” di Ariano nella cui palestra si tengono i corsi grazie alla disponibilità e all’entusiasmo del dirigente scolastico Marco De Prospo.

I corsi si svolgono il martedì e il giovedì dalle 19 alle 22 e come detto sono a titolo gratuito per coloro i quali vivono una condizione di fragilità sociale ed economica. Il coach, Antonio Moschillo insieme ad una equipe che si occupa di temi sociali, intende costruire percorsi di inclusione e di contrasto all’isolamento sociale.