Auto contro trattore: due feriti in un incidente a Monteforte

E’ di due feriti il bilancio di un incidente verificatosi ieri sera a Monteforte Irpino su via Nazionale verso Torrette.

Un’auto si è scontrata con un trattore a cui era agganciato anche un carrello per il rimorchio. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Monteforte per assicurare le operazioni di soccorso, stabilire la dinamiche dell’incidente e consentire la messa in sicurezza dell’arteria. Strada chiusa per qualche ora e traffico deviato su strade alternative.