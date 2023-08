Pala Cardito tempio del Basket Campano: arrivano Scandone e Pallacanestro Sant’Antimo

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di Pallacanestro e di Sport.

Nei giorni dal 20 al 31 agosto 2023, presso il Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino, la Città ospiterà il ritiro precampionato di due importanti squadre campane: la Pallacanestro Partenope Sant’Antimo e la Società Sportiva Felice Scandone di Avellino.

Dal 21 al 26 agosto dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:30 sarà possibile ammirare gli allenamenti dei campioni della Geko Sant’Antimo in vista del prossimo campionato della serie B nazionale.

Dal 20 al 31 agosto dalle ore 19:30 alle 21:30 scenderanno in campo i cestisti della Scandone.

“L’Amministrazione Comunale – si legge in una nota giunta da Palazzo di Città – ringrazia le due società sportive per aver scelto la nostra Città e il nostro Palazzetto dello Sport come luogo dove svolgere l’allenamento e invita la cittadinanza a partecipare numerosa”.