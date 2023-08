Confesercenti: “chiarezza e regole per voltare pagina alla Camera di Commercio”

La Confesercenti provinciale di Avellino interviene con una nota sul commissariamento della Camera di Commercio Irpinia-Sannio.

«La Confesercenti confida nella possibilità che la magistratura amministrativa, in sede di Consiglio di Stato, ripristini il rispetto delle regole e dei ruoli nella Camera di Commercio Irpinia-Sannio, impropriamente commissariata dalla Regione, dopo il colpo di mano dell’ex presidente, Pino Bruno, che ha preferito affossare l’ente, anziché dimettersi non avendo i numeri e la fiducia della maggioranza, per governare.

Per queste ragioni, dopo il ricorso al Tar, assumendo gli elementi emersi, promuoveremo appello all’istanza superiore, insieme ad altre organizzazioni imprenditoriali, affinchè le scorrettezze e l’irresponsabilità di una sparuta cricca che ha determinato il caos e l’arbitraria decisione del presidente di liquidare gli organismi camerali, che erano pronti a definire un nuovo assetto per garantire una prospettiva all’ente, su basi di maggiore trasparenza, competenza e democraticità, non danneggino ulteriormente il territorio.

L’assoluta mancanza di considerazione e di rispetto nei confronti di un’istituzione pubblica, registrata nei mesi scorsi, è inaccettabile. I protagonisti della stucchevole farsa andata in scena alla Camera di Commercio nella seduta di consiglio del 6 marzo, ma anche nelle settimane precedenti, hanno completamente ignorato la delicatezza e la criticità dell’attuale fase economica e sociale, calpestato diritti e esigenze delle categorie produttive, trasformando l’ente in un giocattolo personale da accaparrarsi, per poi sbarazzarsene non appena si è verificato che non si era in grado di gestirlo e di controllarlo.

Adesso però occorre fare chiarezza fino in fondo su ciò che è successo e sulle forzature procedurali che si sono registrate, il cui esito è stato gravissimo. Chi risarcirà l’amministrazione e soprattutto la comunità dei danni arrecati e del prezioso tempo perduto?

E’ quindi più che mai necessario dire basta ai tatticismi e alle manovre di bassa lega, all’autoreferenzialità e ai personalismi e ancor più agli interessi di parte, esigendo che chi si è dimostrato inadeguato ed irresponsabile, si faccia da parte.

E’ tempo di dire basta anche a veti, sgambetti ed indebite interferenze da parte dei palazzi della politica, per consentire la costruzione di equilibri che rispondano ai bisogni dell’ente, delle categorie e del territorio.

Soltanto così – conclude Confesercenti- sarà possibile avviare un percorso nuovo e proficuo per la Camera di Commercio Irpinia – Sannio e dare risposte concrete ed efficaci, con un progetto serio, per contrastare gli effetti della crisi e rilanciare le attività imprenditoriali».