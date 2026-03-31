Pago Vallo Lauro, spaccio di droga nel circolo: assolto un ventottenne

PAGO VALLO LAURO- Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha mandato assolto A.F, difeso dagli avvocati Francescantonio Maffettone ed Umberto Nappi, dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, anche all’ interno di un circolo gestito dal padre nel centro di Pago Vallo Lauro. L’uomo, arrestato nel giugno 2023 insieme al padre A.A.P (condannato dopo il rito abbreviato per lo stesso reato a 4 anni e 8 mesi di reclusione) , aveva scelto di essere giudicato separatamente con il rito ordinario, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nonostante l’iniziale contestazione di spaccio, mossa dalla Procura della Repubblica di Avellino, la difesa, ha dimostrato che non ci fosse una partecipazione dello stesso all’attivita’ di spaccio, come era stato contestato dalla tesi accusatoria, evidenziando l’assenza di prove di colpevolezza in capo all’imputato. La Procura aveva chiesto una condanna a tre anni e sei mesi. Le prospettazioni difensive, circa l’estraneità dell’imputato ai fatti che gli venivano contestati, evidentemente (bisognerà leggere le motivazioni) state pienamente accolte dal Tribunale di Avellino, che, di conseguenza, ha mandato assolto l’imputato dai reati allo stesso ascritti.