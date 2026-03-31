Lauro, furto di una Fiat Panda nel centro del paese: quarantacinquenne a processo

LAURO- A processo per il furto aggravato di una Fiat Panda avvenuto lo scorso giugno nel centro di Lauro. Questa l’accusa per cui la Procura di Avellino, il pm Chiara Guerriero, ha firmato un decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di un quarantacinquenne del nolano, che dovra’ comparire il prossimo 15 giugno davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino. Gli agenti del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, lo avevano identificato come uno degli autori del furto avvenuto lo scorso 2 giugno a Lauro, quando insieme a dei complici, ancora in via di identificazione, lo stesso avrebbe rubato una Fiat Panda 4×4, tra l’altro usando la vettura con cui erano giunti sul posto per trainarla.