Padre e figlio in Vespa da Lauro a Capo Nord: premio all’impresa del “Norge 1926”

LAURO- Unโ€™impresa che parte dell’Irpinia, in particolare da Lauro per raggiungere Capo Nord. Quella che hanno affrontato Belfronte Bossone e suo figlio Silvio Antonio Bossone, in sella alla loro Vespa PX 150, affettuosamente chiamata Stellina, attraversando 8 nazioni nellโ€™ambito del ๐๐จ๐ซ๐๐Š๐š๐ฉ๐ฉ ๐‚๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐œ ๐‘๐š๐ข๐ – ๐„๐๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ˆ๐ˆ๐ˆ. Anche il nome del loro team, โ€œ๐๐จ๐ซ๐ ๐ž 1926โ€, richiama con orgoglio lโ€™impresa polare del Generale Umberto Nobile, simbolo dell’ identitร storica. Sabato 5 luglio alle ore 19.00, presso Palazzo Pignatelli, il Sindaco Rossano Sergio Boglione e lโ€™Amministrazione Comunale conferiranno ai protagonisti una targa celebrativa per rendere omaggio a un viaggio straordinario che ha portato il nome di Lauro fino alla luce eterna del Nord.