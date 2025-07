Caposele, invade terreno comunale per piantare grano: nei guai un sessantenne

CAPOSELE- Avrebbe occupato un terreno montano di circa undici mila metri quadrati di proprietà del Comune di Caposele per piantare grano e lo avrebbe pure delimitato con una rete elettrica. Per questo motivo un sessantenne della zona, difeso dall’avvocato Carmine Ruggiero, e’ finito nei guai per invasione di terreni pubblici. La Procura di Avellino, sulla base delle indagini dei Carabinieri Forestali di Lioni, ha firmato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei suoi confronti, sempre sulla base di quanto accertato dai Carabinieri Forestali in due diverse occasioni nel gennaio e nel maggio di quest’anno. Lo stesso sarebbe stato già processato ed assolto per fatti analoghi.