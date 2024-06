Pacia risponde ad Addeo: “Accetti la critica politica”

MOSCHIANO- «Con i suoi toni non intimorisce nessuno». Sergio Pacia, capolista di «Uniti per Moschiano», risponde così all’avversario Rosario Addeo (guida la lista «Le nostre radici») che si è dichiarato pronto a denunciare per diffamazione due componenti della sua civica. Si tratta di Andrea Pacia e Carmine Moschiano, che nei giorni scorsi hanno replicato all’ex sindaco sfiduciato relativamente ai risultati raggiunti dalla sua amministrazione.«Esiste la critica politica, – afferma Pacia – che è espressione della libertà di manifestazione del pensiero e legittimamente viene esercitata, soprattutto nel vivo della campagna elettorale. Addeo è l’ex sindaco del paese, ha governato per quasi cinque anni: non può esimersi dal ricevere le critiche circa il suo operato e non deve invocare l’Inquisizione spagnola solo perché a farle sono due dei sei che l’hanno mandato a casa lo scorso novembre».Così Pacia aggiunge: «La sua replica ai due candidati consiglieri della mia lista non l’ho compresa. Parla ma non chiarisce. Paradossalmente, in alcuni

passaggi sembra che gli dia anche ragione. L’unica cosa che si apprende

con chiarezza è che Addeo vede la diffamazione e la calunnia ovunque. Il

mio avversario alla poltrona di sindaco si dichiara sempre pronto a denunciare chi lo critica o magari la pensa diversamente da lui. Il prospettare azioni legali è l’unica cosa che gli è riuscita bene nel corso di questa campagna elettorale, da noi portata avanti in modo rispettoso e civile, lontana dalle estremizzazioni dei toni e dei comportamenti». Pacia conclude: «Addeo non intimorisce nessuno. Noi sappiamo bene come manifestare il nostro pensiero e il nostro dissenso nel rispetto degli altri. E sappiamo bene cosa significa esercitare il diritto di critica politica, non trascendendo in attacchi personali o attaccando gratuitamente e in modo distruttivo l’onore e la reputazione degli avversari».