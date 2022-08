Otto “sospetti” intercettati tra Serino e Montoro: bloccati dai carabinieri. Continuano a dare ottimi risultati i servizi mirati disposti dal comando provinciale di Avellino, servizi che hanno lo scopo di prevenire e reprimere in particolare i reati predatori.

L’attività è intensa e, nell’ambito di questi servizi svolti dalla Compagnia Carabinieri di Solofra nel serinese e nel montorese, i militari dell’Aliquota Radiomobile e delle locali stazioni hanno intercettato e proceduto al controllo di tre veicoli sospetti con a bordo complessivamente 8 uomini delle province di Napoli e Salerno, già tutti noti alle Forze dell’Ordine.

Dopo gli accertamenti di rito, a carico degli otto è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, in quanto non hanno fornito alcuna valida giustificazione sulla loro presenza in quei comuni.