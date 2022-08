Avellino e Ferencváros (9° Distretto di Budapest) città resilienti

Avellino esempio di città resiliente nell’ambito delle iniziative messe in campo per affrontare l’emergenza sanitaria da covid 19. Approvato il progetto finanziato dalla Commissione Europea Resilient Towns For Future.

Stanno partendo in questi giorni le attività previste dal progetto – in acronimo #RT4FUTURE – finanziato dall’Agenzia Esecutiva Europea per l’Istruzione e la Cultura (EACEA) della Commissione Europea.

Il progetto, presentato in gemellaggio con la municipalità del 9° Distretto di Budapest (Ungheria) si pone l’obiettivo di promuovere gli scambi tra persone di Paesi differenti, rafforzare la comprensione e la tolleranza reciproche e offrire alle persone l’opportunità di allargare i propri orizzonti e di sviluppare un senso di appartenenza e identità europee partendo dalla caratteristica di città resiliente che Avellino e il 9° Distretto di Budapest (Ferencváros) hanno dimostrato di possedere durante l’emergenza sanitaria.

“Le attività progettuali saranno incentrate sui giovani – dichiara il sindaco Gianluca Festa -. Non a caso il 2022 è stato proclamato Anno Europe dei Giovani e i nostri ragazzi saranno i protagonisti delle attività, del nostro futuro e del futuro dell’Europa”.

#RT4FUTURE prevede, infatti, il coinvolgimento di un numero di partecipanti diretti compresi nella fascia 25- 50 in situ e un numero di partecipanti online compresi nella fascia 25- 50 e il coinvolgimento di circa 120 partecipanti indiretti; tra le attività di gemellaggio, previsti anche l’organizzazione di due workshops, attività di formazione, riunioni di esperti, scambi e divulgazione di buone pratiche tra autorità pubbliche e organizzazioni della società civile nonché lo sviluppo di strumenti di comunicazione e utilizzo dei media sociali.