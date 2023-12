Otto nuovi Carabinieri al Comando Provinciale di Avellino

Nella costante dedizione alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Comando Provinciale di Avellino ha accolto otto nuovi Carabinieri, provenienti dagli istituti di formazione di base dell’Arma. La cerimonia di benvenuto si è svolta presso la Caserma Litto, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

Il Comandante Provinciale ha espresso la sua gratitudine per l’arrivo di questi giovani militari, già impegnati nelle prime pattuglie nelle giurisdizioni dei rispettivi reparti di appartenenza.

La presenza di queste nuove risorse mira ad aumentare la capacità funzionale, informativa e operativa dell’Arma, rafforzando gli organici dei Comandi Stazione dislocati sul territorio provinciale. Il momento di benvenuto è stato arricchito dalla presenza degli Ufficiali Comandanti delle 7 Compagnie e di alcuni Comandanti di Stazione da cui dipenderanno i militari neo arrivati.

Sono state inoltre consegnate ricompense a militari dell’Arma che si sono distinti in particolari attività di servizio eseguite in questa provincia. Il Comandante Provinciale ha sottolineato l’importanza di riconoscere il merito e l’impegno dei suoi uomini, evidenziando come “questi esempi positivi siano fondamentali per motivare ed ispirare nella giusta direzione i neo giunti.

Le Stazioni dei Carabinieri, cuore pulsante della presenza dell’Arma sul territorio, non rappresentano solo un baluardo per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica ma anche un punto di riferimento cruciale per garantire prossimità e sostegno alla popolazione locale.

Con l’arrivo di nuovi Carabinieri, il Comando Provinciale di Avellino guarda al futuro con rinnovato vigore, prontamente impegnato a preservare la sicurezza e il benessere della comunità irpina”.