Otto fotografi otto racconti, sabato tocca a Franco Sortini e alle sue “combinazioni casuali”. Prosegue, dunque, la rassegna fotografica OttoperOtto. Il 10 giugno, alle 17, inaugura – presso la Sezione Archeologica di Palazzo della Cultura “La Città Immaginata’’, la nuova mostra fotografica di Franco Sortini, un progetto ispirato al paesaggio urbano e nato da “combinazioni casuali” di fotografie scattate in luoghi e tempi diversi, anche molto distanti fra loro.

Saranno 18 le foto in cui la Città viene ricostruita accostando e mettendo in relazione fra loro le varie fotografie che a loro volta cercano di rapportarsi l’una con l’altra per dare forma a nuovi spazi esterni.

Il percorso espositivo, che si svilupperà lungo i corridoi della sezione Archeologica del Museo, è stato concepito come un confronto duale in grado di proporre narrazioni aperte e sguardi nuovi che si intrecciano plasticamente generando nuove visioni nell’immaginario umano.

Pur mantenendo la sua particolare cifra stilistica, Franco Sortini riesce dunque a dare forma a nuove città anche tramite un’accurata scelta delle linee prospettiche che, pur nella “discontinuità” dei soggetti selezionati, creano una chiara “continuità” negli occhi dello spettatore.

Franco Sortini si è interessato prima di grafica e di pittura, per dedicarsi poi alla fotografia. Nel 1986 apre uno studio di fotografia industriale. Negli anni 2000

abbandona quasi completamente la fotografia commerciale dedicandosi alla fotografia

creativa. Ha esposto le sue opere in numerose gallerie e le sue fotografie sono

presenti in numerose collezioni pubbliche e private.

Nel 2018 gli è stato assegnato il “Premio UVA – Università di Verona per l’Arte” per la Fotografia Contemporanea. Vive e lavora a Salerno.

La rassegna, coordinata da Antonio Bergamino, è promossa dalla Provincia di Avellino

con il coordinamento tecnico-scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca Capone.