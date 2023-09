L’Osservatorio Regionale Rifiuti convoca Enti d’Ambito e Sindaci

L’Osservatorio Regionale Rifiuti presieduto dal senatore Enzo De Luca si è riunito presso il Centro Direzionale di Napoli, per programmare il calendario delle attività istituzionali, relative al 2024, partendo dall’ultimo trimestre del 2023, alla presenza del Direttore Generale “per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti – Valutazioni e autorizzazioni ambientali”, Antonello Barretta.

I lavori sono stati aperti dalla relazione del Presidente, che ha sottolineato il momento cruciale per le istituzioni locali e territoriali della Campania, chiamate ad attuare compiutamente la Legge Regionale 26 maggio 2016 n.14 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”, così come recentemente integrata.

«Sui territori dovrà essere completata, inderogabilmente entro l’anno, la costruzione del ciclo integrato dei rifiuti fondato sui princìpi della efficienza, della efficacia e della sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e della salute umana, all’interno di una chiara cornice di garanzie per il cittadino», ha affermato in premessa il senatore De Luca, annunciando che nelle prossime

ore convocherà un tavolo istituzionale con i rappresentanti degli Enti d’Ambito, delle Province, dei Comuni capoluogo e della città medie. L’appuntamento servirà a fare il punto sulle modifiche introdotte dal legislatore regionale alla legge 14/2016, in vista della imminente scadenza fissata per l’affidamento dei servizi e l’organizzazione del Ciclo Integrato.

A questo proposito, la riunione servirà anche ad approfondire alcuni dettagli operativi inerenti l’attuazione della “Carta dei diritti e dei doveri dell’utente nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – Regione Campania”. La Carta, ora in vigore, rappresenta uno strumento essenziale e prezioso di garanzia e trasparenza a tutela dei cittadini e delle imprese, ai quali si riconosce eguaglianza, imparzialità, continuità del servizio.

Il Comitato Direttivo, quindi, ha definito il calendario delle attività in prosieguo degli impegni in parte già concordati con l’università, il mondo accademico ed istituzionale a vari livelli nelle città della Campania.

Proseguirà il “Forum Campania sostenibile, con importanti elementi di novità e con il coinvolgimento delle rappresentanze industriali e del mondo cattolico, in vista della elaborazione di una proposta condivisa da far confluire nel ‘Piano per lo Sviluppo

Sostenibile’, che il Governo Regionale sta elaborando attraverso la Cabina di Regia.

È confermato, infine, per l’anno scolastico 2023/2024 il bando di concorso per le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito del Progetto di sensibilizzazione “per una corretta gestione del riciclo e del riuso dei rifiuti”, sottoscritto dall’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in accordo con gli Assessorati Regionali all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione.