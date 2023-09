“Luoghi della Musica”: tappa ad Aeclanum e al Palazzo Abbaziale di Loreto

Prosegue con successo il prestigioso ed ormai collaudato Festival I Luoghi della Musica, Rassegna itinerante di Musica da Camera, organizzata dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini” con la direzione artistica del Maestro Antonella De Vinco, in collaborazione con la Regione Campania, la Provincia di Avellino ed i Comuni che ospitano i concerti.

La valorizzazione dei luoghi e delle bellezze del territorio irpino, abbinata ai concerti di grandi artisti e giovani talenti, sono i principali obiettivi della XXXI Edizione del Festival che ha, da un lato, la volontà di sensibilizzare il pubblico e la stampa sui temi legati all’arte e alla musica, dall’altro, l’intento di contribuire alla crescita della cultura musicale del territorio mediante una collaborazione con le realtà istituzionali, le Reti con le Associazioni nazionali e internazionali, organizzando anche attività rivolte al mondo della scuola.

Questo week end in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio il Festival farà tappa in due location dal grande interesse storico-architettonico. Sabato 23 settembre alle ore 18,00 presso il Parco Archeologico Aeclanum di Mirabella Eclano si svolgerà il concerto del Sator Duo costituito dai musicisti Paolo Castellani, violino e Francesco Di Giandomenico, chitarra, col programma “Visioni… la musica del grande Cinema”, un viaggio attraverso le più famose colonne sonore da film rivisitate per questa formazione. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Mirabella Eclano ed il Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Campania.

Domenica 24 settembre alle ore 19,30 presso il salone del Palazzo Abbaziale di Mercogliano si terrà il concerto del Duo Noguera, formato da Michele Menardi Noguera, flauto e Flavio Menardi Noguera, voce recitante, con “Omaggio a Gaia: bellezza e fragilità”, un interessantissimo programma che coniuga musica e poesia. Il concerto si svolgerà in collaborazione con il Comune di Mercogliano, grazie alla sensibilità verso gli eventi culturali mostrata dal Sindaco Vittorio D’Alessio, e alla disponibilità dell’Abate di Montevergine Padre Riccardo Guariglia.

L’ingresso per entrambi gli appuntamenti è libero.