Ospedali di Comunità, si parte da Moschiano: arriva la prima consegna dei lavori da parte dell’Asl

MOSCHIANO- Ospedali di Comunità e Case di Comunità in Irpinia, a Moschiano la prima consegna dei lavori tra ASL di Avellino e impresa che dovrà realizzare uno degli interventi finanziati dal Pnrr Salute in Campania, quello che riguarda la trasformazione dell’ex clinica Parco degli Ulivi. Entro un anno i lavori per la realizzazione della struttura, duemila metri quadrati, per un Ospedale di Comunità e una Casa di Comunità per il primo intervento in caso di emergenze sanitarie, dovrebbe essere definito. Per la firma della consegna dei lavori è arrivato nel Vallo di Lauro il direttore generale dell’ASL di Avellino Mario Ferrante, presente Roberta Santaniello, Dirigente responsabile per l’Attuazione degli Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera, il sindaco di Moschiano Sergio Pacia, il presidente del Parco del Partenio Franco Iovino, i tecnici della struttura che si sono occupati della progettazione e quelli che si occuperanno dei lavori. Sono passati quasi trenta anni dalla chiusura dell’ex Clinica Parco degli Ulivi e ora arriva la svolta, grazie ai fondi del Pnrr che la Regione Campania ha destinato all’intervento nell’ambito della Missione 6 “Salute” Componente 1, Interventi 1.1 “Casa della Comunità” Centrali Operative Territoriali (COT)”e “Ospedali di Comunità (OdC) (PNRR). L’intervento prevede la Realizzazione di un Ospedale di Comunità, una Centrale Operativa e di una Casa di Comunità presso la struttura sanitaria “Parco degli Ulivi” di Moschiano. Il direttore generale dell’ASL di Avellino Mario Ferrante ha voluto evidenziare come “Saremo i primi ad attivare questa azione che naturalmente porterà da qui a un anno alla fase finale. Per marzo 2026 dovremo aver completato i lavori”. Quattordici gli interventi che riguarderanno la provincia di Avellino: “Questo è il primo che parte-spiega Ferrante- ma poi c’è anche Montoro, ci sono quattro ospedali di comunità e dieci Case di comunità per tutta la provincia, quindi ci sarà anche Monteforte e Montella”. Anche sul profilo legato al personale, il direttore generale Ferrante ha messo in evidenza che già in questa fase : “stiamo riempendo di contenuti i Distretti. In modo tale che quando ci sarà poi la necessità di aprire le strutture e noi prendiamo il personale già esistente e lo possiamo impiegare. Questo intervent9 consentirà di garantire in progress un’offerta sanitaria più di qualità e anche su tutto il territorio”. Il sindaco di Moschiano Sergio Pacia, presente alla consegna dei lavori insieme al suo vice Carmine Aschettino, ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito a risolvere un problema che si protraeva da anni per il bene di proprietà dell’ASL di Avellino. “Da molti anni avevamo il problema di questa Clinica, passata nella proprietà dell’ Asl. Problema che ormai appare risolto. Per questo ringraziamo la Regione Campania, a partire dal presidente De Luca e tutti i suoi collaboratori, in primis la dottoressa Santaniello Roberta e l’ASL di Avellino, il dottore Ferrante perché questa è una tappa fondamentale per il nostro paese. Questa struttura può rappresentare una svolta per il nostro territorio”.

1 of 5