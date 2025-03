CS Nettuno Pallavolo Montella Campionessa Provinciale Under 18: una vittoria che profuma di futuro

Un traguardo atteso da 15 anni è finalmente realtà: la CS Nettuno Pallavolo Montella si è laureata Campionessa Provinciale Under 18 Irpinia-Sannio, battendo in finale la formazione dell’Academy School Volley Montefusco. Una vittoria che non è solo sportiva, ma anche emotiva e simbolica, per una comunità che ha sempre creduto nella forza educativa e sociale della pallavolo.

“È doveroso rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Provincia, che con il suo sostegno e la sua vicinanza ha reso possibile il sogno di vedere finalmente le nostre ragazze giocare a Montella, davanti al pubblico di casa, conquistando un titolo che resterà nella storia della nostra società. Ma un ringraziamento profondo, speciale e doveroso va al nostro allenatore Giuseppe Preziosi. In questi anni ha dimostrato di essere non solo un tecnico competente, preparato e determinato, ma soprattutto una guida umana e sportiva insostituibile. La sua tenacia, la sua caparbietà e la sua instancabile dedizione hanno fatto sì che questo gruppo diventasse una vera squadra. È grazie alla sua leadership indiscussa, alla sua capacità di motivare e di far sentire ognuna delle ragazze parte di un progetto comune, che oggi possiamo festeggiare questo straordinario risultato. Coach Preziosi non ha mai smesso di credere nelle potenzialità delle atlete, ha saputo trasmettere valori fondamentali come l’unione, il rispetto e la fiducia reciproca, facendo della CS Nettuno una grande famiglia. Non solo in campo, ma anche fuori, è sempre stato presente, accompagnando le ragazze in ogni tappa del loro percorso. Siamo certi che sarà ancora al nostro fianco, come sempre, pronto a scrivere nuove pagine di sport e di vita insieme a noi. Grazie, Giuseppe, per tutto quello che hai fatto e che continuerai a fare. Accanto a lui, non possiamo non ringraziare il Coach Leonardo Carfagno, presenza instancabile, sempre presente e parte integrante di ogni passo compiuto da questa squadra.

Un plauso va anche a chi lavora dietro le quinte: i dirigenti della CS Nettuno Pallavolo Montella, oltre anche ad un nuovo , ma no nuovo, – dirigente Eduardo Cianciulli, che con la sua grandissima esperienza e passione darà slancio a un nuovo progetto sportivo e umano. Grazie a tutte queste persone e alla loro visione, sempre più ragazzi e ragazze avranno la possibilità di praticare uno sport che amiamo profondamente: la pallavolo.

E infine, ma non per importanza, le vere protagoniste: le nostre meravigliose atlete, che ci hanno fatto sognare e commuovere con la loro determinazione, il loro spirito di sacrificio e la loro passione – afferma la Presidente della CS Nettuno Pallavolo Montella, Rosalia Passaro”

• Marra Francesca

• Marra Arianna

• De Blasio Francesca

• De Blasio Benedetta

• Lepore Nicole

• Celetta Giulia

• Lepre Mariachiara

• Biancardi Camilla

• Chieffo Giulia

• De Stefano Carlotta

• Granese Sirya

• Dello Buono Maria Vittoria

• Volpe Benedetta

• D’Asaro Diana

• Battista Nina

“Un gruppo straordinario di 16 ragazze che ha dimostrato come, con sacrificio, impegno e il sostegno delle famiglie, i sogni possano diventare realtà. Da Presidente della CS Nettuno dal 2017, posso dire con orgoglio che oggi si apre un nuovo percorso: vogliamo continuare a far crescere lo sport sul nostro territorio, diffonderlo tra i più giovani, perché lo sport è molto più che movimento. È disciplina, passione, regole e condivisione. Sono questi i valori in cui crediamo e che continueremo a portare avanti con forza e convinzione.

Grazie a tutti. Questa vittoria è solo l’inizio” – conclude Passaro.