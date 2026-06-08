Ospedaletto, il sindaco: “Vandalismo al centro sociale è gesto vile contro la comunità”

“Ignoti hanno devastato il Centro Sociale di Ospedaletto. Vetri e mobili rotti, sedie e bacheca danneggiate, porte interne ed esterne sfondate e scritte sui muri. Sono intervenuti con tempestività i Carabinieri, il responsabile dell’ ufficio Tecnico e l’agente di Polizia Municipale per i rilievi e i dovuti provvedimenti. È stata sporta denuncia e i danni sono stati documenti per le indagini. Condanno con fermezza questo gesto vile. Il Centro Sociale è patrimonio di tutta la comunità: luogo di incontro, volontariato e crescita socio culturale. Chi lo colpisce, ferisce l’intera cittadinanza. Il Comune interverrà subito per rimuovere le scritte, riparare i danni e mettere in sicurezza i locali, al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni scolastiche programmate. Questo non è Ospedaletto d’Alpinolo. Ospedaletto è terra di accoglienza di civiltà e di integrazione”. Così il Sindaco Luigi Marciano.