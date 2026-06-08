GdiF Avellino: sequestrato 1kg di cocaina, arrestato cittadino italiano

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto all’illegalità economico – finanziaria ed ai traffici illeciti da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, che ha intensificato i controlli sul territorio nell’ambito di un più ampio piano di vigilanza, anche su impulso dell’autorità giudiziaria e di quella prefettizia.

Nell’ambito di tali attività, i finanzieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno sottoposto a controllo un’autovettura in transito lungo una delle principali arterie stradali della Provincia. Nel corso delle operazioni, il conducente, fermato dopo una serie di manovre elusive del proprio mezzo alla vista dei finanzieri, si mostrava in evidente stato di agitazione, circostanza che ha indotto i finanzieri ad approfondire gli accertamenti mediante un’ispezione più accurata del veicolo. L’attività ha consentito di rinvenire, occultato all’interno dell’autovettura, circa un chilogrammo di cocaina.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il responsabile è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la casa circondariale di Ariano Irpino a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nella tutela della sicurezza dei cittadini e nel contrasto ai fenomeni criminali che minacciano il tessuto economico e sociale del territorio.