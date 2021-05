Ospedale “Frangipane”, 70enne vittima del virus. L’uomo, di Montecalvo Irpino, era ricoverato in terapia intensiva. Ad oggi, presso il nosocomio di Ariano Irpino, sono ricoverati 3 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 24 pazienti in Area Covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva, 10 (su 12 posti letto) in Medicina covid.