Ospedale di comunita’ a Montella, la Regione chiede atti al Comune per via ai lavori

AVELLINO- Una richiesta di documentazione, a partire dall’ atto di proprietà della struttura contesa tra padri francescani e Comune di Montella. Quello chiesto dall’ASL di Avellino all’ente per far ripartire i lavori. E’ quanto emerso dal tavolo convocato a Palazzo di Governo dal prefetto di Avellino Rossana Riflesso per mediare tra i padri francescani, presenti con padre Claudio Joris e il Comune di Montella. Un passaggio che è stato chiarito dal direttore generale dell’Asl di Avellino Maria Concetta Conte (vedi contributo video) al termine del vertice. Fiducioso sul via ai lavori, prospettiva che non avrebbe trovato la resistenza da parte dello.stesso ordine.religioso, il sindaco di Montella Rizieri Rino Buonopane, per cui il Comune sarebbe nelle condizioni di dimostrare la titolarita’del bene (vedi contributo video).