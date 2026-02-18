Edmondo Cirielli lascia il Consiglio regionale campano e torna Viceministro

Edmondo Cirielli lascia il Consiglio regionale della Campania. Il capo dell’opposizione ha annunciato le sue dimissioni in apertura della seduta dell’assemblea “per una condizione di evidente incompatibilità” con l’incarico ricoperto da Cirielli di membro della Camera dei Deputati e di viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni.

“Ho deciso di optare non solo per il mio ruolo di parlamentare – ha detto Cirielli – ma anche per l’incarico governativo che ricopro in una situazione complessa sul piano internazionale come quella che stiamo vivendo”. “Ho fatto di tutto per vincere – ha aggiunto – e resto a disposizione, un grande in bocca al lupo al consiglio regionale, al presidente per il lavoro dei prossimi 5 anni e all’opposizione, che è fatta di persone che hanno esperienza amministrativa sul territorio”.

Nel corso della seduta è stato eletto Questore alle finanze, Giovanni Porcelli.