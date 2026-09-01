Ospedale di Ariano Irpino, Walter Di Iorio alla guida della Unità Operativa Complessa di Neurologia

ARIANO IRPINO- Conferito l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa al neurologo per la comprovata esperienza professionale nel campo dello Stroke e dei Disturbi del Movimento. Primo giorno di lavoro per il nuovo Direttore della Unità Operativa Complessa di Neurologia del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. Da oggi Walter Di Iorio, neurologo di comprovata esperienza clinica e professionale, è alla guida del reparto dopo aver ottenuto l’incarico quinquennale all’esito del concorso per la direzione della struttura. La nomina di Di Iorio rappresenta un tassello strategico fondamentale per il potenziamento

dell’offerta assistenziale e specialistica dell’Ospedale di Ariano Irpino e della rete

neurologica, introducendo una figura di eccellente caratura professionale, maturata presso importanti strutture sanitarie e centri di riferimento clinico. «Rivolgo un caloroso benvenuto da parte di tutta l’Azienda al dottor Walter Di Iorio per questo importante incarico – afferma il Direttore Generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte – Sono certa che grazie alla sua elevata professionalità ed esperienza clinica darà un contributo fondamentale al consolidamento e alla crescita della UOC di Neurologia».

Medico, specializzato in Neurologia con lode a Perugia, Di Iorio ha lavorato dal 2018 presso l’AORN Cardarelli di Napoli, maturando una grande esperienza nell’area della Stroke Unit all’interno di un HUB di riferimento regionale per l’ictus acuto; ha inoltre ricoperto il ruolo di Responsabile del Centro Parkinson e Disturbi del Movimento dello stesso Cardarelli dove ha sviluppato un’ampia competenza nelle terapie farmacologiche e tecnologiche avanzate, oltre ad essere autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. «Desidero, inoltre, esprimere un sentito e profondo ringraziamento al dottor Antonio Monaco – conclude la manager dell’Asl – che, in questi anni, in qualità di primario emerito, ha continuato a

prestare generosamente la propria preziosa opera nel reparto, dopo averlo brillantemente diretto per molti anni con dedizione e competenza». L’immissione in servizio del nuovo direttore segna una fase di importante potenziamento per la Neurologia dell’Ospedale di Ariano Irpino, con l’obiettivo di garantire standard assistenziali di alto

livello sia nelle emergenze-urgenze cerebrovascolari sia nel trattamento delle patologie neurodegenerative e croniche a tutela della salute dei cittadini del territorio.